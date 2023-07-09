Российская пропаганда говорит о ракете в сторону АЭС Смоленщины. Медведев угрожает "одновременными ударами" по ядерным объектам в Украине
Вечером в воскресенье, 9 июля 2023 года, прокремлевские издания и телеграм-каналы стали распространять сообщение, посвященное якобы попытке Украины ударить в Десногорскую АЭС на территории Смоленской области РФ
Сначала с таким утверждением выступил российский информационно пропагандистский ТГ-канал Mash.
"ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской", – отметил Mash.
"Вероятно, британскими Storm Shadow", - добавили авторы сообщения.
"Оба снаряда сбила российская ПВО – в небе над поселком Битош Брянской области около 14:00", – отметили в упомянутом ТГ-канале.
После этого данное сообщение практически без изменений перепечатал сайт Pravda.ru, откуда оно стало распространяться на остальные подобные ресурсы.
В 19:39 на информацию о якобы сбитии украинской ракеты, которая могла двигаться в сторону АЭС в Смоленском районе, отреагировал российский экспрезидент Дмитрий Медведев.
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"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - заявил он у себя в телеграме.
Вместе с тем, ведущая блог "Смоленское информбюро" смоленская журналистка Светлана Савенок, сообщение о якобы движении украинской ракеты в сторону тамошней атомной электростанции назвала фейком.
"Не является достоверной информацией", - подчеркнула она.
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