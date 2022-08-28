Российская пропаганда говорит, что спецслужбы Украины используют гипноз
По информации российской пропаганды, автомобиль заместителя начальника управления генштаба вооруженных сил России Евгения Секретарева подожгла женщина, которую накануне выкрали и "загипнотизировали" украинцы
Такую версию обнародовал портал Лента.ру.
"Поджигательницу машины высокопоставленного военного из генштаба РФ выкрали и загипнотизировали украинцы. Женщиной, которая подожгла BMW высокопоставленного чиновника, оказалась 65-летняя пенсионерка Елена. Ее зять считает, что ее завербовали украинские спецслужбы, которые научили женщину поджигать автомобили", - пишет пропагандист.
Как сообщал телеграм-канал Baza , 27 августа 2022 года в Москве подожгли автомобиль заместителя начальника управления генштаба ВС РФ Евгения Секретарева.
"Евгений Секретарев работает в 8-м управлении генштаба. Оно отвечает за военную цензуру: сотрудники следят, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура российской армии. BMW X6 Секретарева стояла во дворе дома на Ленинградском шоссе и там вдруг вспыхнула. Больше всего пострадала задняя часть автомашины – багажник полностью выгорел... Женщина, которая подожгла автомобиль заместителя начальника 8-го управления генштаба ВС РФ, была задержана", - говорится в сообщении.
- Ранее пропагандисты заявляли , что РФ "восстанавливает социальные объекты в Украине" после "действий киевского режима и ВСУ".
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