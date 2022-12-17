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OPINION

Российская пропаганда главную ставку делает на страх

Ольга Лень
17 декабря, 2022 суббота
16:08
Мнение

Рассказы об идущей вперед армии закончились. Уже никто никуда не идет

Российскую пропаганду развернуло на 180 градусов за предыдущих 9 месяцев. О маленькой победоносной войне забыто. О скорых победах больше никто не квакает.

На прошлой неделе сам Путин попытался что-то сказать о долгой спецоперации. Однако энтузиазма в массах это не вызывало, поэтому все ресурсы пропаганды были вынуждены бросить на объяснение, что он имел в виду не долго и страшно, а что-то другое.

Российская пропаганда главную ставку делает на расшатываемом в россиянах чувстве страха. Пугают войной с НАТО, нацистами, вообще миром за границами РФ

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Дело в том, что российская пропаганда главную ставку делает на расшатывание в россиянах чувства страха. Пугают войной с НАТО, нацистами, вообще со всем миром за границами РФ. И из-за страха пытаются мобилизовать россиян на войну. Выходит не очень убедительно.

Поэтому сделали выводы, что так в лоб диванных рашистов пугать нельзя. Надо подготовить почву. Теперь российские пропагандисты эту почву готовят.

Так в лоб диванных рашистов пугать нельзя. Надо подготовить почву. Теперь российские пропагандисты эту почву готовят

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Прежде всего, рассказы об идущей вперед победной русской армии закончились. Уже никто никуда не уходит. Это изменилось нарративом об удержании инициативы и стратегической обороне. И от идеи мобилизовать население РФ на войну с НАТО никто не отказывается. Более того, пытаются наконец-то объяснить массам, зачем все-таки эта война нужна. С новой силой и с привлечением новых лиц пробуют убедить рядовых, что это оборона от внешнего нападения, а не просто захват Азовского моря.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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