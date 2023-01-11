Российская политэмиграция: как можно жить в такой розовой логике?
Большая часть российских политических эмигрантов искренне верит, что после смерти Путина Россия станет демократической страной
Большая часть российских политических эмигрантов искренне верит, что после смерти Путина Россия станет демократической страной. Я не понимаю, как можно жить в такой ложной розовой логике. Сколько не думаю над этим, оно все равно мне выглядит как сознательная неискренняя подмена повестки дня для Запада.
Я не понимаю (и не верю), как могут люди с научными степенями так искренне вводить себя в заблуждение.
1. Формальные центры власти: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардия и т.д.
2. Неформальные центры власти: Кадыров, Пригожин и т.д.
3. Старые элиты на местах.
4. Полицейский порядок на местах.
5. Суды.
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6. Отсутствие свободных медиа.
7. Отсутствие политических партий.
8. Отсутствие публичных организаций.
9. Отсутствие парламентской оппозиции.
10. Отсутствие демократической традиции.
11. Отсутствие ценностей демократии в обществе.
Ну где в этой системе координат может родиться демократия?
Может, я чего-то не понимаю?
Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии
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