Большая часть российских политических эмигрантов искренне верит, что после смерти Путина Россия станет демократической страной. Я не понимаю, как можно жить в такой ложной розовой логике. Сколько не думаю над этим, оно все равно мне выглядит как сознательная неискренняя подмена повестки дня для Запада.

Я не понимаю (и не верю), как могут люди с научными степенями так искренне вводить себя в заблуждение.

1. Формальные центры власти: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардия и т.д.

2. Неформальные центры власти: Кадыров, Пригожин и т.д.

3. Старые элиты на местах.

4. Полицейский порядок на местах.

5. Суды.

Читайте также: Пригожин помогает Путину строить страну-штрафбат

6. Отсутствие свободных медиа.

7. Отсутствие политических партий.

8. Отсутствие публичных организаций.

9. Отсутствие парламентской оппозиции.

10. Отсутствие демократической традиции.

11. Отсутствие ценностей демократии в обществе.

Ну где в этой системе координат может родиться демократия?

Может, я чего-то не понимаю?

Источник

Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.