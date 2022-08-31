Российская певица Бабкина с ансамблем дала концерт в Мариуполе и сфотографировалась на развалинах уничтоженного оккупантами драмтеатра
Российская певица Надежда Бабкина вместе с ансамблем исполнила концертную программу в Мариуполе и сфотографировалась возле уничтоженного россиянами драмтеатра
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Надежда Бабкина и ее ансамбль (слово то какое) этномраZив выполнили концертную программу в Мариуполе. Логически завершив ее на костях мариупольцев, умерших от рук людей выросших на "великой русской культуре", - подчеркнул он.
Советник мэра отметил, что хорошо коррелируются бунты мариупольцев из-за нехватки гумомопомощи и выступлений сторонников оккупации.
"Если Рим даровал хлеба и развлечений, то россияне большей частью развлечений. Да и то - себе", - отметил Петр Андрющенко.
- 30 августа в оккупированном Мариуполе горожане подняли бунт из-за нехватки юмопомощи от Красного Креста, ведь она является единственным источником пищи для многих мариупольцев.
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