Я периодически слежу за внутренней ситуацией в России, чтобы фиксировать какие-то внутренние изменения или хотя бы зачаточные зачатки изменений, которые повлияют на войну, на Украину настоящего и будущего. Потому что я уверен, что в будущем будет существовать и Украина, и Россия, и с этим придется жить тем, кто выживет.

Так вот. На этой неделе пронеслась новость, что Путин и его команда уже приступили к подготовке к выборам и следующему президентскому сроку. То есть он все еще достаточно уверен в том, что контролирует ситуацию и что до 2024 года ее как-то разрулит в свою пользу или просто надеется, что разрулит, иначе идти на выборы вообще нет смысла. Как вариант, кстати, он может просто ввести военное положение, выборы упразднить и остаться на посту.

Но интересно другое. Одновременно вся эта немощная и убитая оппозиция Путину, которая очень хочет отобрать власть у России от него и забрать себе, имеет четкую антивоенную позицию. Это должно свидетельствовать, что они знают о низкой поддержке войны среди населения в целом и поэтому ее поддержку не ищут. Ведь при условиях массовой поддержки войны логичнее и выгоднее всего было бы — просто обвинить Путина в плохом ведении войны и пытаться прийти к власти под лозунгами "Я смогу воевать с Украиной и НАТО лучше". Но, как видим, этого нет вообще. Такое впечатление, что всех, кто хочет поддерживать войну, Путин уже собрал вокруг себя и это его максимум. Все остальные – либо против, либо терпят. Я после первых поражений россиян боялся, что там к власти придет какая-нибудь хунта, силовой блок, который свергнет Путина, но захочет продолжать войну эффективнее. Но этого не случилось, так что это дает определенную надежду.

Вся немощная и убитая оппозиция Путину, которая очень хочет отобрать власть у России от него и забрать себе, имеет четкую антивоенную позицию. Это должно свидетельствовать о том, что они знают о низкой поддержке войны среди населения в целом и поэтому ее, поддержку, не ищут

Более того, в ролике о возможном будущем России российский блогер-политик Максим Кац прямо заявляет о сепаратизации российских республик. Не метафорами, не обтекаемыми фразами. Не в интервью западному медиа. А российский блоггер своей абсолютно российской большой аудитории говорит: Россия убивает республики и меньшинства, отделяйтесь. Я не помню таких тем и нарративов в российском медиапространстве даже намеками, только в форме жалоб и страха, а здесь это предлагается как конкретный вариант действий. Дословно: "Россия начала с вами войну, с Бурятией, Дагестаном и другими, отделяйтесь и живите сами, для чего это вам".

Если раньше максимально скользкие и двусмысленные выражения типа-оппозиции можно было трактовать как-то неоднозначно, то здесь я уже не знаю, где искать измену. Слушать такое – просто мед для ушей.

Сепаратистские движения внутри России лишат Путина мобилизационного ресурса и голосов — ибо, уверен, самые богатые и, соответственно, самые образованные живут в Москве, Питере и других крупных городах и ими соответственно сложнее манипулировать и они легко проголосуют за другого кандидата за достойную оппозицию

Сепаратистские движения внутри России, во-первых, лишат Путина мобилизационного ресурса и голосов — потому что, уверен, самые богатые и, соответственно, самые образованные живут в Москве, Питере и других крупных городах и ими соответственно сложнее манипулировать и они легко проголосуют за другого кандидата при достойной оппозиции. А во-вторых, сам факт внутренних движений внутри России еще больше сковывает возможности Путина и будет отвлекаться на решение внутренних проблем.

Ведь, в сущности, те республики ничем не отличаются от союзных республик в 1991-м. В 1985, например, никто даже подумать не мог, что Украина или Грузия станут независимыми отдельными странами. И Чечня не зря провела две жестокие войны с Россией — их настроения жить самим никуда не делись, просто их усыпили.

И таким образом они снесут Путина и на его место придет, например, Навальный. Который, как известно, "крым-не-бутерброд", но его тоже, как и Украину, поддерживает Запад и США, и будет прикольно посмотреть на украинского президента, который решится сказать Байдену и Шольцу, что мы с Навальным общаться не собираемся.

Нас никто не спрашивал, но мы действительно попали в исторические времена и можем оказаться свидетелями исторических событий. Но для того, чтобы быть очевидцами, нужно остаться живыми, здоровыми и иметь настроение смотреть.

На этом и сосредоточьтесь и поддерживайте ВСУ.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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