Российская оппозиция делает ставку на Запад и Украину в вопросе распада РФ, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российская оппозиция должна сейчас решать вопросы будущего РФ. И это будущее должно быть без нынешней власти. У многих российских оппозиционеров совсем другая позиция. Они питают надежду на Запад. Будет ли это с помощью Украины или без, они думают, что вопрос распада РФ должен решать Запад. А они потом придут уже как новая власть. Однако так это не работает", - пояснил Фейгин

Политик подчеркнул, что процесс распада РФ неизбежен

"Такой шанс был. Но он уже упущен в 90-х годах. Мирным путем РФ не распадется. Теперь все будет более непредсказуемо. Однако процесс распада РФ и обособление автономий просто неизбежен", - добавил он.