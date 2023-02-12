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Российская оппозиция делает ставку на Запад и Украину в вопросе распада РФ, - Фейгин

12 февраля, 2023 воскресенье
16:27
война с Россией

Марк Фейгин убежден, что мирным путем, на который надеется российская оппозиция, РФ не распадется

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российская оппозиция должна сейчас решать вопросы будущего РФ. И это будущее должно быть без нынешней власти. У многих российских оппозиционеров совсем другая позиция. Они питают надежду на Запад. Будет ли это с помощью Украины или без, они думают, что вопрос распада РФ должен решать Запад. А они потом придут уже как новая власть. Однако так это не работает", - пояснил Фейгин

Политик подчеркнул, что процесс распада РФ неизбежен

"Такой шанс был. Но он уже упущен в 90-х годах. Мирным путем РФ не распадется. Теперь все будет более непредсказуемо. Однако процесс распада РФ и обособление автономий просто неизбежен", - добавил он.

Россия
Владимир Путин
Чечня
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