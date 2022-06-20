Российская операция по взятию под полный контроль Донбасса терпит крах, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что в Северодонецке враг стягивает мощные дальнобойные системы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг исчерпал тылы с личным составом в Северодонецке и подтягивает системы "точка-у" и "пион". Это мощные дальнобойные системы с которых противник может наносить удары по Северодонецку. Институт изучения войны говорит о том, что россиянам не удается обеспечить контроль над Северодонецком "Это один из городов, где так эффективно ВСУ держит оборону. Это означает, что операция россиян, которая связана с контролем над Донбассом, терпит крах", - отметил эксперт.
Также Сергей Згурец добавил, что риски окружения Северодонецка сохраняются.
"Эти риски понимает и руководство ВСУ. Этот участок осторожно комментируется Генеральным штабом. Там ведутся штурмовые действия, мы сдержим и нанесем впечатление враждебной силе противника. Украинская армия не использует все резервы и это значит, что запас техники и личного состава позволяет удерживать Северодонецк" , – заметил эксперт.
- Оккупантам не хватает сосредоточенной артиллерии и пехотных подразделений, чтобы продвигаться в Северодонецке. А успешные контракты украинских воинов заставляют россиян укрепляться в Херсоне и Запорожье
- Украинские военные не контролируют Метелкино вблизи Северодонецка
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