Об этом в эфире Еспресо сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Этот человек - это мой персональный враг. Этот человек вывез более 1300 детей из Мариуполя. Это просто людоедка. Она уже "усыновила" два ребенка из Мариуполя. Первый - это мальчик 16-ти лет, уже он получил от него российский паспорт. Еще у него есть сестричка пяти-шести лет. Где-то месяц назад они ее привлекла в Россию и если не усыновила, то начала процедуру усыновления и предоставления гражданства", - отметил он.

По мнению Андрющенко, этот человек лично виновен в похищении большого количества украинских детей.

"Недавно шесть детей были возвращены к матери, россияне говорили, что они сироты. Это по уровню бесчеловечности и последствий в городе на уровне с историей о Драмтеатре. Эта Львова-Белова и есть военный преступник, нуждающийся в наказании, равно как и Путин. Она заявила, что 350 детей сама "усыновила". Она лично выторговала у Государственной думы упрощенный процесс усыновления "детей из Донбасса", но он касается детей, которые вывезены в РФ в эту фазу войны. Нередки случаи, когда родители находятся в Украине. сирот были эвакуированы в первые дни войны, поэтому это потерянные дети или разведенные семьи", - подытожил советник мэра.