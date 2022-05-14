Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.



"Тот факт, что России удалось лишь установить пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает несостоятельность российского вторжения в достижении политических целей в Украине", - отмечают там.

Вероятно, если Россия проведет референдум о вступлении в РФ в Херсоне, она будет манипулировать результатами, чтобы показать явное большинство за выход из Украины. Что вызовет еще большую демонстрацию неприятия российской оккупации среди жителей Херсонской области.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты под видом "переписи населения" пытаются повторить сценарий 2014 года в Крыму.

13 мая в селе Счастливцево Генического района оккупационные власти сообщили о начале так называемой переписи населения.

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