Российская оккупационная "власть" пытается включить Херсон в состав РФ, - британская разведка
Оккупанты на Херсонщине провели "перепись населения", а теперь готовятся включить Херсон в состав России по крымскому сценарию
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Тот факт, что России удалось лишь установить пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает несостоятельность российского вторжения в достижении политических целей в Украине", - отмечают там.
Вероятно, если Россия проведет референдум о вступлении в РФ в Херсоне, она будет манипулировать результатами, чтобы показать явное большинство за выход из Украины. Что вызовет еще большую демонстрацию неприятия российской оккупации среди жителей Херсонской области.
- Напомним, в Херсонской области российские оккупанты под видом "переписи населения" пытаются повторить сценарий 2014 года в Крыму.
- 13 мая в селе Счастливцево Генического района оккупационные власти сообщили о начале так называемой переписи населения.
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