Российская оккупационная администрация в Крыму вводит на севере полуострова высокий уровень террористической угрозы

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов в Telegram.



Уровень угрозы вводят на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.



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Режим будет действовать 15 суток, до 26 апреля.



Представитель оккупантов заявляет, что "обстановка контролируется".

10 апреля губернатор Курской области РФ Роман Старовойт объявил о введении в действие на подведомственной ему территории "желтого уровня" террористической угрозы.

В Брянской области России с 11 апреля вводится "желтый уровень" террористической опасности.

Также подобные мероприятия вводятся в Белгородской области и в 2 районах Краснодарского края.