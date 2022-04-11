Российская оккупационная администрация в Крыму вводит на севере полуострова высокий уровень террористической угрозы
Оккупанты на части захваченного Россией Крыма вводят высокий уровень террористической угрозы
Об этом сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов в Telegram.
Уровень угрозы вводят на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.
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Режим будет действовать 15 суток, до 26 апреля.
Представитель оккупантов заявляет, что "обстановка контролируется".
- 10 апреля губернатор Курской области РФ Роман Старовойт объявил о введении в действие на подведомственной ему территории "желтого уровня" террористической угрозы.
- В Брянской области России с 11 апреля вводится "желтый уровень" террористической опасности.
- Также подобные мероприятия вводятся в Белгородской области и в 2 районах Краснодарского края.
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