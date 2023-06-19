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Аналитика

Российская оборона расшатывается: на юге происходит постепенное продвижение ВСУ. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
19 июня, 2023 понедельник
19:41
Статьи Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

Продолжаются плановые мероприятия украинского Генштаба по освобождению оккупированных территорий и созданию предпосылок для более мощных и активных действий подразделениями Сил обороны Украины

Ситуация на фронте

Несмотря на разговоры зарубежных экспертов и публикации о том, что штурмовые действия с украинской стороны на юге прекратились, мы видим, что это совсем не так. Факт об освобождении населенного пункта Пятихатки тому подтверждением.

Пятихатки расположены на правом фланге нашего наступательного движения. Кстати, сегодня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео от 128-й отдельной штурмовой Закарпатской бригады, освобождавшей этот населенный пункт. И там много интересных моментов. Начиная с того, как действуют наши танковые подразделения, как с помощью наших ПТРК и дронов уничтожаются российские танки и БМП, как берутся в плен российские военные. Также это видео показывает интенсивные боевые действия на этом участке фронта.

Пятихатки важны, потому что за ними есть еще один населенный пункт – это Жеребянка, а дальше открывается дорога на Васильевку. А Васильевка - ключевой населенный пункт, который является важным и открывает дорогу на другие направления - Токмак и Мелитополь. Враг сейчас паникует, потому что, учитывая постепенное продвижение украинских войск, создаются существенные риски для сковывания и прижима первой линии обороны противника. Этот пример говорит о том, что боевые действия на юге совершаются на широкой линии фронта. Российская оборона расшатывается. Враг пытается перебрасывать резервы, пытаясь определить направление основного удара. И все это свидетельствует о плановых мероприятиях нашего Генштаба по освобождению оккупированных территорий и создании предпосылок для более мощных, массированных активных действий украинских подразделений. А сейчас действуют отдельные бригады на отдельных направлениях.

На Лиманском и Купянском направлении враг сейчас пытается проводить наступательные действия, но россияне пытаются делать это уже долгое время. Такие вражеские действия активно и эффективно блокируются ВСУ. Противник пытается создать рискованное направление с точки зрения действий своих подразделений, но это не новость. Все попытки врага на этом направлении будут заблокированы, что не повлияет на наши действия на ключевых направлениях, когда мы говорим о юге и направлении Бахмута, где происходят наши наступательные действия.

Украина намерена закупить тысячу БМП CV90

Крайне интересная новость, что во время очередной встречи в формате "Рамштайн" Украина, Чехия и Словакия подписали меморандум о намерении закупки и эксплуатации боевой машины пехоты CV90. Чехия и Словакия уже являются покупателями этой машины, так же эту машину нам передает Швеция. CV90 считается одной из самых современных БМП, которые сегодня существуют в мире. Эта машина конкурентна, мощна. Кстати, БМП CV90 производит британский концерн BAE Systems, получивший часть прав от Швеции на этот проект.

Также интересно то, что в этом меморандуме, подписанном тремя сторонами, говорится о том, что Украина готова приобрести тысячу БМП такого класса. Если мы говорим о тысяче БМП, то это где-то в пределах $10 млрд, потому что в среднем такая БМП стоит примерно $12 млн. Кстати, это втрое дешевле, чем БМП Marder, но с точки зрения эффективности CV90 не уступает Marder.

В любом случае важно, что сейчас создаются новые предпосылки для качественного обновления украинской оборонной промышленности, потому что руководство британского концерна BAE Systems встретилось с президентом Владимиром Зеленским и затем было заявлено об открытии офиса этой компании в Украине и создании ремонтных предприятий. То есть, это должно быть еще одним основательным толчком для того, чтобы речь шла не только о закупке этих БМП, но и о лицензионной сборке этих машин на территории Украины. Но пока это мое предположение.

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