Об этом сообщает российский пропагандистский телеграм-канал Readovka.

Пропагандисты пишут, что нейросеть GigaChat от Сбербанка затруднилась ответить на вопрос: что такое "СВО", "ДНР", кому принадлежит Донецк, а также где граница между Украиной и Россией.

В ответ российская нейросеть пишет, что у нее нет настроения и она не желает говорить на эту тему. В то же время российские террористы возмущаются такой реакцией искусственного интеллекта от государственного Сбербанка.