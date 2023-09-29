Российская нейросеть государственного Сбербанка отказалась отвечать, какой стране принадлежит Донецк
Российская нейросеть государственного Сбербанка не желает говорить о Донецке, "ДНР" и госгранице между РФ и Украиной
Об этом сообщает российский пропагандистский телеграм-канал Readovka.
Пропагандисты пишут, что нейросеть GigaChat от Сбербанка затруднилась ответить на вопрос: что такое "СВО", "ДНР", кому принадлежит Донецк, а также где граница между Украиной и Россией.
В ответ российская нейросеть пишет, что у нее нет настроения и она не желает говорить на эту тему. В то же время российские террористы возмущаются такой реакцией искусственного интеллекта от государственного Сбербанка.
- Российская пропаганда активно распространяет фейковое видео, в котором якобы украинские воины сдаются в плен.
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