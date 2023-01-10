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Российская нефть подешевела до $38 за баррель на фоне цены Brent в $78

10 января, 2023 вторник
00:27
Экономика

Флагманская российская нефть продается по цене меньше, чем вдвое по отношению к международным ценам — и значительно ниже лимита, установленного Группой семи — после санкций, направленных на доходы Кремля от продажи нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным, предоставленным Argus Media, Urals, стоимость основного сорта нефти, которую продает Россия, составляла 37,80 долларов за баррель в порту Балтийского моря Приморск. Глобальный ориентир Brent в тот же день стоил 78,57 долларов.

Трудно понять, как Россия может отреагировать на столь низкие уровни. С одной стороны, ей необходимы все доходы, которые она может получить, чтобы финансировать войну в Украине. Но слишком большое падение может заставить Москву ответить на сокращение производства, чего она не исключала в прошлом.

5 декабря Европейский Союз почти прекратил морской импорт сырой нефти из страны, убив то, что исторически являлось главным экспортным рынком России. В то же время, блок объединился с индустриально развитыми странами Большой семерки, установив ограничения на цены поставок из России. Любой, кто желает получить доступ к западным услугам — в частности, стандартному отраслевому страхованию, а также ряду других вещей — мог сделать это только при условии, что он заплатит 60 долларов или меньше.

Ключевым двигателем цен, вероятно, была потеря европейского рынка, потому что это отдало Россию на милость крохотной группы крупных покупателей, особенно Китая и Индии. И так как танкерам приходится плыть тысячи миль дальше, чтобы доставить груз из западных российских портов к этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это заставило цену за баррель быть ниже, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Argus предоставляет данные Международному энергетическому агентству, советнику развитых стран, следящему за российскими ценами на G-7. Группа пересматривает свой лимит и введет его для нефтепереработанного топлива с 5 февраля. Данные Argus также использовались в прошлом, чтобы помочь Москве рассчитать пошлины на экспорт нефти.

Российская нефть ESPO, названная в честь трубопровода из Восточной Сибири, продолжает торговаться чуть выше верхнего предела, показывают данные Argus. Расстояние, необходимое для доставки его покупателям, гораздо короче, что, вероятно, облегчает поиск танкеров, готовых отправить его ближайшим покупателям за пределами ограничения, установленного G-7.

Напомним, по данным Bloomberg, поставки нефти из РФ в течение декабря упали до самого низкого уровня за 2022 год.

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нафта
санкции против России
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