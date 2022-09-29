Мы, Украинцы, нанесли непоправимые потери регулярным вооруженным силам эрефии, поэтому сатанинский режим путина вынужден объявить мобилизацию и угрожать всему миру ядерной дубинкой (этот кремлевский карлик думает, что его боятся )…

В это же время Оркостан начало "качать":

- сотни тысяч "русских и нерусских русских", от страха обгадились и рванули с "россии-матушки";

- национальные окраины недоимперии уже подают голос;

- чмобики начинают массово сдаваться, еще не попав на Украинский фронт;

- клубнештандартфюрер, обнимаясь с карликом, "кидает" того после каждой "братской" встречи и уже ведет сепаратные переговоры с США и ЕС;

- у "второй армии бывшего мира" не хватает всего;

- "референдумы" подчеркивают, для цивилизованного мира, жалость и слабость эрефии и т.д.

Российская недоимперия заканчивает свое существование.

Главное, нам – Украинцам – дожать этих бесчеловечностей, уничтожить максимальное количество врагов и "наших" коллаборантов; не дать второго шанса империалистам перегруппироваться и совершить очередную попытку возродить империю зла.

Убежден, что мы с помощью союзников сможем реализовать это!

Российская недоимперия будет уничтожена, а Украина станет Самостоятельной и Соборной.

Горжусь тем, что Украинец и радуюсь тому, что живу именно в эту историческую эпоху!

Слава Нации!

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