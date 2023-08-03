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Российская музыка в публичном пространстве: в Раде предлагают увеличить штрафы, языковой омбудсмен прокомментировал

3 августа, 2023 четверг
16:31
Культура

В Раду внесен законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за использование в публичном пространстве российской музыки, являющейся элементом вражеской пропаганды

Проект закона №9547 опубликован на сайте парламента.

При использовании русского музыкального продукта (фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов) предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов. За повторное нарушение сумма штрафа составит 1000-1500 не облагаемых налогом минимумов.

Комментируя эту инициативу, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что поддерживает увеличение штрафов, поскольку российский музыкальный продукт является триггером для многих граждан в условиях вооруженной агрессии РФ.

"Токсичная кремлевская музыка, став элементом вражеской пропаганды, уже не будет портить украинское информационное пространство. Слушать музыку российских артистов, которые одобряют агрессию против Украины, делают преступные заявления, отрицают военные преступления - безответственно, безнравственно, подло", - сказал Кремень.

Он назвал неприемлемым штраф в 51 гривню , который суд наложил на молодого человека, слушавшего во Львове песни Лепса.

Стоит отметить, что Верховная Рада приняла закон, запретивший российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, еще в июне 2022 года.

  • 13 июля в столице решением Киевсовета запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта.
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