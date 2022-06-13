Российская музыка почти исчезла из эфиров радио, а язык – нет, – результаты мониторинга

Об этом сообщила пресс-служба Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

Установлено, что в целом станции осуществляют трансляцию песни на украинском, а также на языках ЕС.

“Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни. Из проанализированных почти 4 тысяч песен, зафиксирована только одна на русском языке”, - сказал уполномоченный Тарас Кремень.

Вместе с тем были зафиксированы случаи использования русского языка при информировании граждан, в частности это касается применения негосударственного языка ведущими, гостями, экспертами при прямых включениях, трансляции сюжетов, где комментарии предоставлялись на русском языке.

Услуга на негосударственном языке зафиксирована при распространении передач как развлекательного, так и информационно-аналитического характера в эфире Украинского радио, Радио "Культура", Радио "Пятница", "Наше радио".

"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском языке", - подчеркнул Кремень.