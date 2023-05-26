Об этом " Радио Свобода " заявила украинская писательница Оксана Забужко.

"Я отказалась участвовать в программе вместе с российским писателем Борисом Акуниным. Аргументом организаторов было то, что Акунин выступает против Путина. И это на самом деле тогда был очень серьезный вызов – объяснить человеку, что недостаточно быть против Путина, нужно быть еще против российской империи". И это забрало некоторое время, чтобы сформировать дискурс: дайте говорить наконец и украинцам, вы слушали россиян, извините, 300 лет", - сказала она.

По ее словам, цивилизованному миру не о чем говорить с представителями страны, в которой назрел фашизм.

"Вы видите след российской культуры в Буче, Ирпене, Мариуполе, кого воспитала эта культура, что еще хотите услышать от этих людей, которые, извините, за 30 лет не потрафили вас даже предупредить о том, что у них в стране зреет фашизм? Куда вы их приглашаете теперь, когда уже поздно? – сказала Забужко.

Она отметила бесполезность дискуссий относительно "плохих" и "хороших" россиян.

"Российская культура как таковая потеряла право голоса на уровне с украинцами. Это тоже часть, которая называется нарративной войной", - резюмировала писательница.