Российская культура как таковая потеряла право быть услышанной, - Забужко
Российская культура потеряла право голоса после начала полномасштабной войны в Украине. Россияне не должны приглашать к выступлениям на международных площадках
Об этом " Радио Свобода " заявила украинская писательница Оксана Забужко.
"Я отказалась участвовать в программе вместе с российским писателем Борисом Акуниным. Аргументом организаторов было то, что Акунин выступает против Путина. И это на самом деле тогда был очень серьезный вызов – объяснить человеку, что недостаточно быть против Путина, нужно быть еще против российской империи". И это забрало некоторое время, чтобы сформировать дискурс: дайте говорить наконец и украинцам, вы слушали россиян, извините, 300 лет", - сказала она.
По ее словам, цивилизованному миру не о чем говорить с представителями страны, в которой назрел фашизм.
"Вы видите след российской культуры в Буче, Ирпене, Мариуполе, кого воспитала эта культура, что еще хотите услышать от этих людей, которые, извините, за 30 лет не потрафили вас даже предупредить о том, что у них в стране зреет фашизм? Куда вы их приглашаете теперь, когда уже поздно? – сказала Забужко.
Она отметила бесполезность дискуссий относительно "плохих" и "хороших" россиян.
"Российская культура как таковая потеряла право голоса на уровне с украинцами. Это тоже часть, которая называется нарративной войной", - резюмировала писательница.
- Ранее российский писатель Борис Акунин предрек революцию в РФ после войны с Украиной.
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