Российская компания "Новатек" заявила, что их вагоны с газом, застрявшими в Польше могут взорваться
Российская частная газовая компания "Новатек" заявила о возможном взрыве ее вагонов, остановившихся из-за санкций Польши
Об этом говорится в заявлении компании, передает НВ Бизнес .
В Новатеке заявили, что 500 железнодорожных вагонов компании со сжиженным нефтяным газом, находящиеся в Польше, могут взорваться.
"В связи с физико-химическими свойствами газа в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах возможен непроизвольный выброс газа в атмосферу", - заявили в компании.
В Новатеке просят принять меры для того, чтобы доставить эти вагоны с газом на терминалы.
- Польша одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, а также многие российские и белорусские олигархи, в общей сложности 50 юридических и физических лиц.
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