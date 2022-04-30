Российская компания "Новатек" заявила, что их вагоны с газом, застрявшими в Польше могут взорваться

Об этом говорится в заявлении компании, передает НВ Бизнес .



В Новатеке заявили, что 500 железнодорожных вагонов компании со сжиженным нефтяным газом, находящиеся в Польше, могут взорваться.

"В связи с физико-химическими свойствами газа в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах возможен непроизвольный выброс газа в атмосферу", - заявили в компании.

В Новатеке просят принять меры для того, чтобы доставить эти вагоны с газом на терминалы.

Польша одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, а также многие российские и белорусские олигархи, в общей сложности 50 юридических и физических лиц.