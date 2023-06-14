Российская компания "Черноморнефтегаз" разрабатывает план эвакуации сотрудников из Крыма, - ГУР
Российская компания "Черноморнефтегаз", базирующаяся во временно оккупированном Крыму, активно разрабатывает планы эвакуации сотрудников и их родственников с полуострова
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"ГУР информирует, что базирующаяся в Крыму российская компания «Черноморнефтегаз» активно разрабатывает планы эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эту и другую важную информацию разведка каждый день продолжает получать от жителей, которые остаются на временно оккупированных территориях Украины.
"Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!" – отмечает ГУР.
Также ГУР просит и дальше сообщать о расположении российских сил и средств:
- пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов
- точек размещения, хранения и ремонта военной техники
- мест размещения РЭР и РЭБ-средств (характерный признак - антенны и локаторы)
- штабов и пунктов управления оккупационными войсками
- мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО)
"Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации - тем скорее наступит освобождение", - добавили в разведке.
- 18 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя.
- Оккупанты в Крыму вводят должность "советника директора по воспитанию", чтобы учить детей "патриотизму", и планируют обучать школьников начальной военной подготовке.
- Во временно оккупированной Ялте захватнические власти отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, не принявших гражданство РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное