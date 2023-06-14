Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"ГУР информирует, что базирующаяся в Крыму российская компания «Черноморнефтегаз» активно разрабатывает планы эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту и другую важную информацию разведка каждый день продолжает получать от жителей, которые остаются на временно оккупированных территориях Украины.

"Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!" – отмечает ГУР.

Также ГУР просит и дальше сообщать о расположении российских сил и средств:

пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов

точек размещения, хранения и ремонта военной техники

мест размещения РЭР и РЭБ-средств (характерный признак - антенны и локаторы)

штабов и пунктов управления оккупационными войсками

мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО)

"Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации - тем скорее наступит освобождение", - добавили в разведке.