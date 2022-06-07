Российская госдума постановила игнорировать решения ЕСПЧ, которые вступили в силу после 15 марта

Об этом сообщает российская служба BBC News .

Таким образом госдума отказалась выполнять даже те решения ЕСПЧ, которые были приняты за три месяца до выхода России из Совета Европы.

Российский парламент принял более жесткую версию законопроекта - в предыдущей речь шла об игнорировании решений ЕСПЧ, которые были приняты после 16 марта, а не вступившие в силу.

Кроме того, госдума уточнила, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, будут осуществляться исключительно в рублях на счета в российских банках и не будут осуществляться на иностранные счета в государствах, которые РФ считает "недружественными".

Законопроект был внесен в госдуму в мае. При этом компенсации заявителям, выигравшим дела в Страсбурге до 15 марта, предлагалось выплачивать до 1 января 2023 года. Издание отмечает, что это противоречит Конвенции по защите прав человека и решениям Совета Европы, которым Россия обязана выполнить все решения ЕСПЧ относительно нарушений прав заявителей, совершенных до 16 сентября 2022 года.

Россию исключили из Совета Европы 16 марта, но Кабмин организации определил условия выхода, по которым жаловаться в ЕСПЧ на нарушение можно еще полгода - до 16 сентября. По данным издания, рассмотрения в ЕСПЧ ожидают более 18 тыс. дел против России, в том числе масштабные межгосударственные иски со стороны Украины.

Издание отмечает, что Россия остается обязана выполнить решение по международному праву, а суммы компенсаций с учетом процентов многократно возрастут к моменту выплат, которые когда-нибудь придется осуществить.

Ранее, в октябре 2020 года, госдума поддержала предложенный президентом Владимиром Путиным законопроект, определив Конституцию РФ главнее международного права . В декабре того же года Путин подписал соответствующий закон.

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