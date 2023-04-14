Об этом информируют в Крым.Реалии.

"ФСБ заявило о задержании в Крыму сразу двух участников "украинского национального батальона", - пишет ведомство.

Сообщается, что российская спецслужба задержала граждан Украины 1996 и 1999 годов рождения.

На временно оккупированном полуострове Крым заявили, что мужчины в 2017 году вступили в крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана.

Задержанным грозят длительные сроки.

Дополнительных подробностей пока нет.

Также 14 апреля в городах временно оккупированного полуострова Крым сообщили о заминировании всех школ, Украина обвиняется в провокациях