Российская ФСБ заявила о задержании в Крыму "участников" проукраинского добровольческого батальона
14 апреля российская спецслужба сообщила о задержании двух "участников" крымскотатарского добровольческого батальона во временно оккупированном Крыму
Об этом информируют в Крым.Реалии.
"ФСБ заявило о задержании в Крыму сразу двух участников "украинского национального батальона", - пишет ведомство.
Сообщается, что российская спецслужба задержала граждан Украины 1996 и 1999 годов рождения.
На временно оккупированном полуострове Крым заявили, что мужчины в 2017 году вступили в крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана.
Задержанным грозят длительные сроки.
Дополнительных подробностей пока нет.
Также 14 апреля в городах временно оккупированного полуострова Крым сообщили о заминировании всех школ, Украина обвиняется в провокациях
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