Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

"Украинские диверсанты накануне 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, повлекло бы остановку ядерных реакторов, нарушение штатного режима работы АЭС. Террористам удалось взорвать одну и заминировать 4 опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, заложить взрывные устройства под 7 опор Калининской АЭС", – говорится в сообщении.

Спецслужба заявляет о задержании двух украинцев, в розыск объявлен еще один гражданин Украины и гражданин РФ, находящийся в Бельгии. Утверждается, что они были завербованы украинской разведкой и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях.

"Для диверсии они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли из Украины транзитом через Польшу и Белоруссию", - говорится в сообщении.

Также задержаны два пособника среди граждан РФ, которые способствовали в обеспечении средствами связи и транспортом. Фигуранты дают показания, идет розыск организаторов и всех причастных.