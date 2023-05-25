Российская ФСБ заявила, что предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики РФ, который якобы планировали спецслужбы Украины
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что якобы предотвратила диверсии разведки Украины на две российские АЭС перед 9 мая
Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
"Украинские диверсанты накануне 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, повлекло бы остановку ядерных реакторов, нарушение штатного режима работы АЭС. Террористам удалось взорвать одну и заминировать 4 опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, заложить взрывные устройства под 7 опор Калининской АЭС", – говорится в сообщении.
Спецслужба заявляет о задержании двух украинцев, в розыск объявлен еще один гражданин Украины и гражданин РФ, находящийся в Бельгии. Утверждается, что они были завербованы украинской разведкой и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях.
"Для диверсии они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли из Украины транзитом через Польшу и Белоруссию", - говорится в сообщении.
Также задержаны два пособника среди граждан РФ, которые способствовали в обеспечении средствами связи и транспортом. Фигуранты дают показания, идет розыск организаторов и всех причастных.
- Ранее Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. В Украине это опровергали.
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