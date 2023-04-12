Об этом сообщает ERR со ссылкой на ежегодник КаПо.

Сообщается, что с февраля 2022 года и до конца года в Эстонию прибыло 45 тысяч украинских беженцев.

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них обнаруживают враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", - говорится в ежегоднике.

Полиция безопасности пишет, что российская ФСБ систематически опрашивает людей, посещающих РФ по работе и снимающих это на камеру открыто или тайно: "При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и "специальной операции", проводимой против Украины, а также о предполагаемых преследованиях россиян в Эстонии.

Спецслужба оценивает, что в будущем такая деятельность российских агентов, вероятно, станет более интенсивной, ведь в военное время потребность в информации выше, а к разведке выдвигаются повышенные ожидания.

"Угроза безопасности Эстонии, происходящая от России, не изменилась", - говорит генеральный директор КаПО Арнольд Синисалу и добавляет, что сейчас "ресурсы РФ преимущественно тратятся на нападение на Украину, но ресурсов у них достаточно" и есть время, чтобы угрожать эстонской безопасности.

"Русская деятельность по влиянию охватывает многие сферы жизни. Обычные публичные пропагандистские атаки, манипулирование и очернение секретной и скрытой информации настолько распространены в Эстонии, что у многих выработался иммунитет", - отметил Синисалу.