Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Российская ФСБ в Эстонии систематически пытается вербовать украинских беженцев, - полиция безопасности

Российская ФСБ в Эстонии систематически пытается вербовать украинских беженцев, - полиция безопасности

12 апреля, 2023 среда
20:40
Мир ФСБ

Эстонская полиция безопасности (КаПо) заявила, что ФСБ РФ систематически пытается вербовать украинских беженцев, прибывающих из России в страну

Об этом сообщает ERR со ссылкой на ежегодник КаПо.

Сообщается, что с февраля 2022 года и до конца года в Эстонию прибыло 45 тысяч украинских беженцев.

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них обнаруживают враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", - говорится в ежегоднике.

Полиция безопасности пишет, что российская ФСБ систематически опрашивает людей, посещающих РФ по работе и снимающих это на камеру открыто или тайно: "При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и "специальной операции", проводимой против Украины, а также о предполагаемых преследованиях россиян в Эстонии.

Спецслужба оценивает, что в будущем такая деятельность российских агентов, вероятно, станет более интенсивной, ведь в военное время потребность в информации выше, а к разведке выдвигаются повышенные ожидания.

"Угроза безопасности Эстонии, происходящая от России, не изменилась", - говорит генеральный директор КаПО Арнольд Синисалу и добавляет, что сейчас "ресурсы РФ преимущественно тратятся на нападение на Украину, но ресурсов у них достаточно" и есть время, чтобы угрожать эстонской безопасности.

"Русская деятельность по влиянию охватывает многие сферы жизни. Обычные публичные пропагандистские атаки, манипулирование и очернение секретной и скрытой информации настолько распространены в Эстонии, что у многих выработался иммунитет", - отметил Синисалу.

  • Напомним, накануне в Эстонии заблокировано более полусотни доменов для просмотра российского телевидения.
  • Власти Эстонии решили ввести запрет на въезд для руководителей театра "Нитья" из Екатеринбурга и отменить его гастроли, которые планировались в стране уже на этой неделе.
  • Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (CCDCOE), который работает в Таллинне, 18-21 апреля проведет крупнейшие в мире учения по киберзащите Locked Shields 2023, в них примут участие около 3 000 человек.
  • Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал видео казни украинского военного и отметил, что разговоры о диалоге с РФ после этого неуместны.
Россия
Эстония
ФСБ
полиция
война с Россией
Читайте также:
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
10 апреля, 2023 понедельник
В МИД КНР заявили, что Тайвань - их внутреннее дело, а мир должен придерживаться принципа "одного Китая"
Євген Магда
Автор Евгений Магда
12 апреля, 2023 среда
Об интриге украинско-польских отношений
СБУ
12 апреля, 2023 среда
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.07
  • EUR
    Покупка 40.33
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
20:51
Соратник Путина, призывавший бомбить Украину: в России в 47 лет умер писатель-пропагандист Багиров
20:30
Обзор
Победные новости 413-го дня войны: испанские "леопарды", британские санкции и рекордный оборонный бюджет
20:20
Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"
20:14
С Донетчины в другие регионы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ выехали более миллиона жителей
20:12
Эксклюзив
Оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, минуя берег реки, - экс-заммэра Херсона Головня
20:09
OPINION
Метафоры Страстной недели
19:57
Обновлено
Вице-премьер Хуснуллин, Юнармия и бизнес, связанный с Усмановым: минфин США объявил новые санкции против РФ
19:47
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок 13 апреля посетит Китай
19:40
Харьков
В Харьков возвращается MusicFest: детали
19:31
Обновлено
На Херсонщине на мине подорвалось авто: один человек погиб, еще один тяжело травмирован
19:20
Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
19:19
Европейская Солидарность
Порошенко и депутаты "ЕС" требуют созвать внеочередное заседание Рады, чтобы разблокировать 30 тыс. грн для военных
19:16
Обновлено
Шмігаль прибыл в Вашингтон: встретится с чиновниками США и мировыми фининституциями
18:58
Андрей Коболев
ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования по Коболеву
18:55
Зеленский получил орден имени Дудаева и орден "Честь Нации" Чеченской республики Ичкерия
18:48
Папа Римский призвал мировых лидеров "не силой оружия, а светом ума разрешать разногласия" и вспомнил о холодной войне
18:27
Украинские воины отбили 34 атаки врага на Донетчине, - Генштаб
18:14
Обновлено
"Теперь каждый комитет становится евроинтеграционным": Стефанчук о первом совместном заседании Европарламента и ВРУ
18:07
OPINION
Происходят ли у нас реформы?
18:04
Эксклюзив
Олег Дунда
Возвращение выплат по 30 тыс. грн военным должно быть согласовано с западными партнерами, - нардеп Дунда
17:56
В ЮАР считают, что ордер МУС на арест Путина вставляет им палки в колеса.
17:50
Обновлено
Враг на Харьковщине обстрелял поселок Дворична: двое гражданских погибли
17:33
В Украине впервые использовали эндокапсулу для обследования кишечника ребенка
17:24
Стартовал конкурс на Государственную премию имени Довженко - 2023. Условия представления произведений
17:06
Обновлено
НАТО
Утечка документов Пентагона: Резников отрицает присутствие в Украине спецназовцев НАТО
17:00
ООН
"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
16:48
Эксклюзив
Сербия
Мероприятие через "слив" документов может стимулировать Сербию передать Украине еще какое-то оружие, - эксперт Defense Express Киричевский
16:46
Иран под видом гуманитарки перебросил в Сирию оружие, - Reuters
16:43
В Испании подтвердили, что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля
16:42
Эксклюзив
В Румынии началась Черноморская конференция по безопасности "Крымской платформы", - председатель правления "Крымской правозащитной группы"
16:38
Заработала интерактивная карта мест, где РФ удерживает украинских гражданских и военнопленных
16:31
Байден прибыл в Северную Ирландию: обсудит с Сунаком войну в Украине
16:28
Джо Байден
Житель Ирландии нашел на улице документ с конфиденциальными данными о визите Байдена: полиция начала расследование
16:25
В Украине будут судить депутата от запрещенной ОПЗЖ, показавшего оккупантам путь на Изюм
16:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий
16:07
OPINION
Почему не звонит Си Цзиньпин
15:55
Слив секретных документов – это провокация кагэбиста Путина, чтобы сорвать западную помощь Украине – Порошенко
15:52
Эксклюзив
На территории Новокаховской громады находится большое количество личного состава армии РФ, - мэр Коваленко
15:52
Если мир пойдет на перемирие с РФ, получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — Данилов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV