Российская ФСБ усилила контрразведку в приграничных с Украиной районах

Об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности Российской Федерации усиливает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах", - говорится в сообщении.

Также враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.

По состоянию на утро 28 июля россияне безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка, Пасека - Долина, Клиново - Бахмут, Мироновский - Семигорье, Брускинское - Белогорка. На направлении Возрождения – Вершина противник закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. В свою очередь, подразделения белорусских войск, прибывшие на ротацию в приграничные с Украиной районы, инженерно оборудуют позиции и ведут разведку на Волынском и Полесском направлениях.

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