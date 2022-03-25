Российская элита стремится откреститься от решений по войне против Украины, - Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что господствующая элита РФ пытается дистанцироваться от решений о войне против Украины во избежание юридической ответственности
Об этом он написал в твиттере .
"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент России. Важный симптом - господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное