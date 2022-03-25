Российская элита стремится откреститься от решений по войне против Украины, - Подоляк

Об этом он написал в твиттере .



"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент России. Важный симптом - господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb