Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что многие из российской политической и бизнес-элиты устали от войны и хотят ее остановить, хотя и сомневаются, что Путин прекратит боевые действия. Никто не желает противостоять ему, но абсолютная вера в лидерство пошатнулась.

По словам двух анонимных источников, самой благоприятной перспективой были бы переговоры в конце года, которые превратили бы войну в "замороженный конфликт" и позволили бы Путину провозгласить пирровую победу, удержав часть захваченной украинской территории.

"Элиты зашли в тупик: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько распространенной среди российской элиты стало мнение о шансе, что Путин не выиграет эту войну", - сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства.

Растущее разочарование, вероятно, усилит игру обвинений в ответственности за неудачное вторжение, которое уже повлекло за собой острые общественные разногласия между националистами жесткой линии и министерством обороны России.

Известно, что в связи с тем, что Кремль столкнулся с украинским контрнаступлением, поддерживаемым миллиардной оружейной помощью из США и Европы, среди российских чиновников низкие ожидания каких-либо значительных успехов на поле боя после зимы, когда силы Москвы достигли незначительного прогресса и понесли огромные потери.

"Даже те, кто поддерживает вторжение и хотят усилить борьбу против Украины, потеряли уныние по поводу перспектив России в войне, которая должна была завершиться через несколько дней и сейчас длится 16-й месяц", - говорится в сообщении.