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Российская элита расстроена шансами Путина победить в войне в Украине, - Bloomberg

8 июня, 2023 четверг
09:15
Война с Россией

Настроение российской элиты по поводу перспектив войны Владимира Путина в Украине становится все более мрачным. Даже наиболее оптимистично настроенные россияне отдают себе отчет, что "замороженный конфликт" может быть лучшим исходным вариантом для Кремля

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что многие из российской политической и бизнес-элиты устали от войны и хотят ее остановить, хотя и сомневаются, что Путин прекратит боевые действия. Никто не желает противостоять ему, но абсолютная вера в лидерство пошатнулась.

По словам двух анонимных источников, самой благоприятной перспективой были бы переговоры в конце года, которые превратили бы войну в "замороженный конфликт" и позволили бы Путину провозгласить пирровую победу, удержав часть захваченной украинской территории.

"Элиты зашли в тупик: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько распространенной среди российской элиты стало мнение о шансе, что Путин не выиграет эту войну", - сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства.

Растущее разочарование, вероятно, усилит игру обвинений в ответственности за неудачное вторжение, которое уже повлекло за собой острые общественные разногласия между националистами жесткой линии и министерством обороны России.

Известно, что в связи с тем, что Кремль столкнулся с украинским контрнаступлением, поддерживаемым миллиардной оружейной помощью из США и Европы, среди российских чиновников низкие ожидания каких-либо значительных успехов на поле боя после зимы, когда силы Москвы достигли незначительного прогресса и понесли огромные потери.

"Даже те, кто поддерживает вторжение и хотят усилить борьбу против Украины, потеряли уныние по поводу перспектив России в войне, которая должна была завершиться через несколько дней и сейчас длится 16-й месяц", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что 3 июня политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил , что с уходом путинского режима в России начнется мафиозная борьба.
Россия
Владимир Путин
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