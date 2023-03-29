Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
Из-за войны и введенные санкции экономика России начинает терпеть крах
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
Издание отмечает, что первые месяцы российского вторжения в Украину в прошлом году повлекли за собой рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли, однако эти дни прошли.
Война продолжается уже второй год, а западные санкции становятся все более жесткими, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу.
Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть – потеряли основных клиентов. В то же время рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару.
Рабочая сила сократилась, поскольку молодежь идет на фронт или убегает из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.
"Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию", – прогнозирует Александра Прокопенко, бывший чиновник Центрального банка России, покинувшая страну вскоре после вторжения.
Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что у России заканчиваются деньги.
Большинство потоков российского газа в Европу прекратились, и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Сейчас Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% по июнь по сравнению с предыдущим уровнем. Она продает свою нефть по пониженным ценам по сравнению с мировыми.
Как следствие, за первые два месяца текущего года энергетические доходы правительства РФ упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а бюджетный дефицит углубился.
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