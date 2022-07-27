Российская экономика летит в пропасть, - отчет Йельской школы менеджмента

Об этом говорится в обновленном отчете Йельской школы менеджмента.

"Несмотря на манию Путина относительно самообеспечения и импортозамещения, российское внутреннее производство полностью остановилось, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукты и таланты; уничтожение российской внутренней инновационной и производственной базы привело к стремительному росту цен и тревоге потребителей", - говорится в документе.

В результате ухода бизнеса Россия потеряла компании, составляющие примерно 40% ее ВВП, — заключают эксперты, отмечая беспрецедентное одновременное бегство капитала и населения из экономической базы России.

Более 1000 компаний вышли либо в процессе выхода из России. Эти компании обеспечивали работой 1 млн человек. До сих пор безработными в России было около 3,7 млн человек. Из-за выхода этих компаний безработных станет на 27% больше.

По оценкам экспертов, импорт, составляющий 20% российского ВВП, упал где-то наполовину. Альтернативы нет, поскольку даже китайский рынок импорта тоже упал на 50%. Приблизительно 80% производств в России не могут найти замену импорта.

Из-за отсутствия импортных комплектующих в важных секторах (автостроение, технологии, электроника) цены взлетели на 40-60%. Потребление продукции этих секторов уже упало на 20%.

85% российского газа сбывалось в Европу, однако доля российского газа в европейском балансе всего 46% и постепенно будет заменена на энергоносители из других источников.

Относительно нефти. Ввиду перспективы нефтяного эмбарго в мире Россия может рассчитывать только на Китай и Индию. Но уже сейчас она продает ее этим странам всего по $35 за баррель. Если нефть марки Брент будет стоить $80 (сейчас $99), Россия будет продавать нефть этим странам по себестоимости.

26 июля Владимир Зеленский призвал мир отвечать на российский террор санкциями.

26 июля Великобритания расширила личные санкции в отношении чиновников России. В список персональных санкций против РФ были добавлены 42 человека.

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