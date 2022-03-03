Российская Дума хочет отправлять участников антивоенных акций на Донбасс
Фракция Жириновского внесла на рассмотрение парламента России законопроект о призыве на военную службу тех, кто выступает против войны России в Украине
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Государственной думы РФ, – информирует Еспресо.TV.
В пояснительной записке говорится, что участники антивоенных митингов "распространяют заведомо ложную информацию о ходе "операции" ( так в России называют войну в Украине . – Ред. ) и "дискредитируют" российских военных и политическое руководство страны. По мнению авторов законопроекта, люди на митингах выступают за санкции против России, "т.е. фактически выступают против установления мира на территории" Донбасса.
Российские депутаты считают, что такие люди воочию должны увидеть, что "киевский режим сделал на этой территории".
"В связи с этим, законопроект предлагает призывать на военную службу и направлять для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных публичных мерах против использования Вооруженных Сил", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
- Напомним, Госдума РФ и Совет Федерации проголосовали за ратификацию соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ЛДНР".
- 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
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