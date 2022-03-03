Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Новости Российская Дума хочет отправлять участников антивоенных акций на Донбасс

Российская Дума хочет отправлять участников антивоенных акций на Донбасс

3 мартa, 2022 четверг
22:17
Новости

Фракция Жириновского внесла на рассмотрение парламента России законопроект о призыве на военную службу тех, кто выступает против войны России в Украине

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Государственной думы РФ, – информирует Еспресо.TV.

В пояснительной записке говорится, что участники антивоенных митингов "распространяют заведомо ложную информацию о ходе "операции" ( так в России называют войну в Украине . – Ред. ) и "дискредитируют" российских военных и политическое руководство страны. По мнению авторов законопроекта, люди на митингах выступают за санкции против России, "т.е. фактически выступают против установления мира на территории" Донбасса.

Российские депутаты считают, что такие люди воочию должны увидеть, что "киевский режим сделал на этой территории".

"В связи с этим, законопроект предлагает призывать на военную службу и направлять для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных публичных мерах против использования Вооруженных Сил", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Донбасс
война с Россией
Читайте также:
Олександр Усик
3 мартa, 2022 четверг
Усик и Ломаченко говорят, что нас сюда не звали, они ведь герои. Мне стыдно за то, что мы пришли в Украину, - русский пленный
2 мартa, 2022 среда
Страны ЕС не будут передавать Украине истребители
Білоруські десантники
3 мартa, 2022 четверг
Белорусские десантники получили приказ о пересечении границы с Украиной, - Генштаб
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 30.13
  • EUR
    Покупка 32.79
    Продажа 33.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
4 мартa
01:11
Светлана Тихановская
"Мы восхищаемся вами": Тихановская обратилась к украинцам и Зеленскому и заявила об антивоенном движении в Беларуси
00:43
Для контроля за воздушным пространством и разведки: французский авианосец направляется к берегам Украины
00:24
"Когда падают звезды – загадывайте желание": за сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили три самолета захватчиков
00:09
Банк, созданный с участием Китая, прекращает работу в России и Беларуси
00:07
В Николаевской области егеря будут помогать искать и уничтожать вражеские отряды, - глава ОГА
00:04
Обновлено
Российские оккупанты свозят людей и технику в Херсон для "митинга" в поддержку "ХНР"
2022, четверг
3 мартa
23:50
Оккупанты взяли в плен украинского летчика и под угрозой расправы заставляют его высказываться в пользу российской пропаганды, - ВСУ
23:46
Прокурор Международного уголовного суда: Команда выезжает для расследования военных преступлений в Украине
23:22
Россияне захватили телевышку в Херсоне. Планируют транслировать фейки, - Нацгвардия
23:16
Дмитрий Кулеба
"Сделайте это!" Кулеба требует у партнеров предоставить Украине боевые самолеты
23:03
Войска РФ двигаются к Запорожской АЭС, слышны выстрелы, - мэр Энергодара
23:03
Правительство упростило правила для ввоза гуманитарной помощи в Украину, - Международный штаб помощи украинцам
22:55
Завтра ждем нападения россиян. Город готов к обороне, - мэр Николаева
22:53
газ
В полночь Украина прекратит экспорт газа
22:45
Эммануель Макрон
Путин отказывается остановить атаки на Украину, - Макрон
22:43
На дипломатических учреждениях в Киеве нашли метки, похоже – для корректировки огня
22:33
Вся Сумская область - ад: российские войска бомбят города, власти пытаются организовать эвакуацию местных жителей, - глава ОВА
22:33
Тина Кароль выступила на митинге в Варшаве в поддержку Украины. Видео
22:31
Украина раша война
"Обстрел Бабьего Яра и наших святынь – это агония Путина, которому ничего не удается", – религиовед
22:30
Россияне разграбили магазины в Энергодаре, ситуация в городе напряжена, - пресс-служба Запорожской АЭС
22:03
В Украине ограничили звонки на российские сим-карты, - Госспецсвязи
21:57
Белый Дом
РФ завела в Украину 90% стоящих на границе войск, цель - Киев, - Белый дом
21:57
Роман Костенко
"Вы воюйте, мы что-нибудь поможем, но влезать в это не будем", - нардеп Роман Костенко о позиции Запада
21:33
Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова
21:18
США не будут закрывать небо над Украиной из-за риска прямой войны с РФ, - Белый дом
21:05
"Русский военный корабль, иди на*уй!": футбольный клуб "Рух" выпустил линейку патриотической одежды
21:02
25 мародеров, награбивших имущества в Борисполе на 10 миллионов гривен, будут сидеть в Мартусовской колонии, - МВД
20:58
В Торецке 400 жилых домов, учебные заведения и больницы остались без отопления из-за оккупационных обстрелов газопровода
20:50
"Сейчас Украина держит небо над всем цивилизованным миром", – Антон Мухарский
20:46
Канада выделит Украине средства для слежки за российскими войсками со спутников
20:45
окупант
Разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле
20:38
Зеленский: "Если мы их не остановим, дальше будет война в Латвии, Литве, Эстонии"
20:31
Российская авиакомпания S7 отменяет часть международных рейсов из-за санкционного ареста самолета
20:24
Майя Санду
Санду подписала заявку Молдовы на членство в ЕС
20:16
"Любое слово – важнее выстрела. Нельзя просто сказать, что Украина - часть России": Зеленский о переговорах с РФ
20:03
Белорусские десантники получили приказ о пересечении границы с Украиной, - Генштаб
19:48
Александр Усик
Никакой спецоперации нет – ваше правительство устроило войну в Украине: Ломаченко и Усик обратились к россиянам
19:47
Украина не получила результаты, на которые рассчитывала, и продолжит диалог с РФ в третьем раунде переговоров, - Подоляк
19:45
Metropolitan Opera заменила пропутинскую Нетребко на украинку Монастырскую в опере "Турандот"
19:37
"Будем строить новую европейскую страну": Шмыгаль анонсировал создание четырех фондов для восстановления Украины
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV