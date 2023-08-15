Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.

Пограничники нанесли удар из артиллерии по российским диверсантам. В то же время к госгранице выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительной информации, ДРГ состояли из пяти и семи российских военных. Они понесли потери ранеными и убитыми и отошли.