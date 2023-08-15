Российская ДРГ пыталась проникнуть на Черниговщину: пограничники отбили атаку
Украинские пограничники отразили попытку проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на северном направлении: диверсанты пытались зайти в пределах Новгород-Северской территориальной громады
Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.
Пограничники нанесли удар из артиллерии по российским диверсантам. В то же время к госгранице выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.
По предварительной информации, ДРГ состояли из пяти и семи российских военных. Они понесли потери ранеными и убитыми и отошли.
- В июле ДРГ РФ пытались четырежды проникнуть через российско-украинскую границу в пределах Черниговской и Сумской областей.
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