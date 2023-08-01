Российская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть на Черниговщину
Украинские пограничники отразили попытку проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на северном направлении в пределах Черниговской области
Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, пограничники 2-го пограничного залога зафиксировали с помощью тепловизоров четырех вооруженных лиц.
"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставивший его отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг понес потери и не достиг поставленной цели благодаря действиям подразделений Сил обороны.
- 21 июля стало известно о проникновении российских ВРГ на границы Черниговщины и Сумщины. В связи с этим Украина принимает меры по усилению оборонных способностей, устанавливая невзрывные инженерные заграждения и дополнительные камеры наблюдения.
- 27 июля россияне снова пытались зайти на Сумщину. Атаку ДРГ отразили пограничники.
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