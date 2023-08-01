Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть на Черниговщину

Российская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть на Черниговщину

1 августа, 2023 вторник
08:26
Война с Россией

Украинские пограничники отразили попытку проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на северном направлении в пределах Черниговской области

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, пограничники 2-го пограничного залога зафиксировали с помощью тепловизоров четырех вооруженных лиц.

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставивший его отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг понес потери и не достиг поставленной цели благодаря действиям подразделений Сил обороны.

  • 21 июля стало известно о проникновении российских ВРГ на границы Черниговщины и Сумщины. В связи с этим Украина принимает меры по усилению оборонных способностей, устанавливая невзрывные инженерные заграждения и дополнительные камеры наблюдения.
  • 27 июля россияне снова пытались зайти на Сумщину. Атаку ДРГ отразили пограничники.
російська армія
Черниговщина
Читайте также:
Актор Євген Світличний
31 июля, 2023 понедельник
На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный
російські військові окупанти
31 июля, 2023 понедельник
Британская разведка объяснила, почему власти РФ не способны защитить свое население от войны
30 июля, 2023 воскресенье
Способны преодолевать 800 км, несут 300 кг боезаряда: на CNN впервые показали украинские боевые морские дроны
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.57
  • EUR
    Покупка 40.81
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
1 августа
09:33
У Украины есть план на случай гибели Зеленского: Politico назвало главные детали
09:15
Эксклюзив
ВСУ продвигаются в районе Великой Новоселки, - боец Войтко
09:13
Оккупанты заставляют становиться на учет в военкомате мужчин, получивших паспорт РФ в Новопсковщине Луганской области
08:35
Эксклюзив
Враг пытается компенсировать неудачи на передовой обстрелами по Авдеевке и позициям ВСУ, - начальник МВА Барабаш
08:35
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота
08:16
Инфографика
Потери России за сутки войны в Украине: 500 военных, 17 боевых бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Обновлено
Россия атаковала Харьков дронами: прилеты в общежитие и центр города, есть пострадавший
08:06
OPINION
Россия запросто может атаковать НАТО из Беларуси
07:57
Обновлено
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: количество пострадавших возросло до более чем 80
07:48
США подтвердили намерение укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия
07:09
Телескоп "темной вселенной" Евклида показал свои первые изображения космоса
07:09
Деньги
Изменения в назначении выплат для ВПЛ: с 1 августа некоторые лица перестанут получать деньги от государства
06:55
Apple
Главный поставщик Apple предоставит $500 млн для строительства заводов комплектующих в Индии
06:31
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО рекомендует внести Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов
06:11
В Украине погибли или получили ранения более 200 тыс. российских военных, - Британия в Совбезе ООН
05:59
Парламент Молдовы ввел уголовную ответственность за политическую коррупцию
05:55
"Панатинаикос" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
05:26
Турнир в Вашингтоне: Свитолина снова одолела Азаренко, Костюк победила Андрееску
05:00
Одно из самых ужасных преступлений: США призвали РФ вернуть Украине депортированных детей
04:09
Беспилотники атаковали Москву: один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину
03:44
Министр обороны Беларуси прибыл в Иран: предположительно будет говорить о заводе "шахедов" в Гомеле, - ISW
03:16
Чипы, станки и запчасти: Россия в обход санкций ввозит иностранные компоненты для ВПК
02:48
Молдова официально разрывает сотрудничество с российскими спецслужбами
02:20
Прямое доказательство для Гааги: Лубинец отреагировал на признание РФ в депортации сотен тысяч украинских детей
01:37
США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан, - CNN
00:28
В Петербурге мужчина поджег двери военкомата: утверждает, что его подстрекали в ФСБ
00:08
Из-за полномасштабного вторжения РФ 6,2 млн украинцев находятся за границей, - Минэкономики
00:03
Минобороны: до конца года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны
2023, понедельник
31 июля
23:37
Британия ввела санкции против 6 россиян, причастных к заключению оппозиционера Кара-Мурзы
23:21
По меньшей мере, 81 российский олигарх открыто обеспечивал войска РФ, - расследование
22:58
Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов
22:54
Обновлено
Обстрелы Херсонщины Россией: по меньшей мере четверо погибших и 17 раненых
21:58
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Одной из причин агрессии РФ - это планы Украины по разработке и добыче сланцевых углеводородов и освоению шельфа Черного моря, - Бессмертный
21:50
Обновлено
Хорватия предоставила порты для экспорта зерна из Украины и выделила €1 млн. евро на разминирование территорий
21:24
ООН
ООН подтвердила гибель 9369 и ранение 16 646 гражданских в результате полномасштабного вторжения РФ
21:11
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
События на фронте развиваются динамично: на двух участках ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Колонка Сергея Згурца
20:27
Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ТОТ: разъяснение правительства
20:11
За финансирование ВСУ: РФ арестовала активы Ахметова
20:04
OPINION
Кроме горячей войны с Россией, продолжается и война элит
20:00
Обзор
Победные новости 523-го дня войны: воспитанница погибшего в Луганской области Виталия Меринова стала чемпионкой Европы, а Украина в десять раз нарастила производство боеприпасов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV