Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, пограничники 2-го пограничного залога зафиксировали с помощью тепловизоров четырех вооруженных лиц.

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставивший его отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг понес потери и не достиг поставленной цели благодаря действиям подразделений Сил обороны.