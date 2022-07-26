Российская дипломатическая хореография питается дестабилизацией, — Макрон обратился к странам Африки с призывом помочь Украине
Президент Франции призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора
Как сообщает BFM TV, об этом лидер Франции заявил во время своего визита в Камерун.
По его словам, позиция африканцев относительно войны РФ против Украины лицемерна.
"Именно Россия начала войну. Мы решили сделать все, чтобы остановить эту войну, не участвуя в ней. Европейцы вводят санкции против России, чтобы блокировать военные действия и изолировать ее дипломатично. Вот где вы (страны Африки. - Ред.) нам тоже нужны, иначе эта схема (шантаж России – Ред.) будет повторяться всю жизнь", — подчеркнул Эмманюэль Макрон.
"Африканская повестка дня России направлена не на благосостояние Африки и африканцев. Это повестка дня, которая питается дестабилизацией и стремится расколоть мир. Вы четко видите российскую дипломатическую хореографию, которая сейчас происходит и которая является реальной темой. Она питается дестабилизацией, потому что Россия счастлива там, где она захватывает власть", – сказал французский лидер.
- Выступая на заседании бюро Ассамблеи Африканского Союза, президент Украины заявил, что для того, чтобы не было угрозы голода в мире, необходимо прекратить попытки России вернуться к захватнической политике колониализма.
- Зеленский пригласил представителей Африканского Союза посетить Украину и анонсировал политико-экономическую конференцию "Украина – Африка".
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