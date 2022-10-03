Российская девочка в Германии на детской площадке сказала украинскому ребенку: "Вы все умрете", - общественный деятель
Оксана Стебельская, общественная деятельница и артистка, которая находится в Германии, отметила, что мы должны реагировать и объяснять в Европе, что это не только проблемы Путина и российской системы, потому что очень много этого имперского шовинизма сидит в головах самих людей, которые несут угрозу для мира своей идеологией
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Европа всегда декларировала толерантные ценности и нам здесь, в Германии, каждый день говорят, что люди, особенно школы, вне политики и наши дети приехали приобретать знания, а не выяснять отношения и так далее. Конечно, мы говорим со своими детьми и учим их не реагировать на какие-то очень болезненные темы, но мы, украинцы, хорошо понимаем, что наши дети все равно находятся в определенном стрессовом психологическом состоянии, а когда на игровой площадке играют разные дети и подходят дети из Российской Федерации, как только начинают политическую тему, то раздаются фразы "ты должен ", "мы победим " и даже "вы умрете ". Понятно, что дети декларируют те вещи, которые слышат от своих семей. У наших детей уже настолько травмирована психика, потому что понимают, что бежали от врага, от российской агрессии, потому волнуются, чтобы те российские руки не дотянулись до них и здесь тоже", - объяснили общественный деятель.
Оксана Стебельская отметила, что задача взрослых учить наших детей подняться выше этого, не нервничать, не допускать близко к сердцу, а родители должны вмешиваться в подобные ситуации, чтобы не позволять терпеть такие вещи, потому что мы уже многие агрессии получили со стороны России. Также должны объяснить здесь в Европе, что это не только проблемы Путина и российской системы, потому что очень много этого имперского шовинизма сидит у изголовья самих людей, которые на самом деле не понимают, какую угрозу миру они несут своей идеологией.
"Что касается инцидента на игровой площадке, родители детей провели целое исследование, присоединились учителя и сейчас та российская девочка уже в этой школе учиться не будет", - сообщила Стебельская .
- Ранее RND со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии сообщило, что в Германии 12 из 16 федеральных земель планируют приостановить прием беженцев из Украины .
- Кроме того, для детей-переселенцев в Германии 150 библиотек закупили более 6 тыс. украинских книг
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