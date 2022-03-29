Российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях

Об этом сообщило пропагандистское СМИ россиян РИА Новости, передает Еспресо.TV.

"Российская делегация по итогам первого дня стамбульских переговоров объявляет о двух шагах по деэскалации конфликта навстречу Украине: в военной сфере – кардинальное сокращение военной активности на Киевском и Черниговском направлениях; в политической сфере – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД" , – говорится в сообщении.

Напомним, внеблоковый статус, вступление в ЕС, оружие от стран-гарантов и закрытие неба: Украина на переговорах с РФ предложила новую систему безопасности

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb