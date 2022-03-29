Российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях
Также россияне не исключают возможности встречи президентов обеих стран
Об этом сообщило пропагандистское СМИ россиян РИА Новости, передает Еспресо.TV.
"Российская делегация по итогам первого дня стамбульских переговоров объявляет о двух шагах по деэскалации конфликта навстречу Украине: в военной сфере – кардинальное сокращение военной активности на Киевском и Черниговском направлениях; в политической сфере – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД" , – говорится в сообщении.
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