Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Проконсультировавшись с юристами и экспертами, мы узнали, что согласно украинскому законодательству все участники игорного бизнеса должны быть идентифицированы. То есть согласно законодательству букмекерская контора "1XBET", которая сейчас называется в Украине "Первая бетинговая компания", имеет лицензию и должна предоставлять информацию государственным органам, кто в ней играет", – пояснил Макарук.

Представитель InformNapalm подчеркнул, что букмекерская контора "1XBET" имеет юридическое право получать персональные данные украинцев.

"Они уже могут подать заявку и получить персональные данные украинцев. Поэтому, по нашему мнению, это выглядит как метод вербовки населения. У человека, который играет в игорном бизнесе, уже есть слабость. Человек, который проигрывает деньги, уязвим. Поэтому это просто отличное поле для вербовки агентурной сети разного типа людей", - добавил он.

6 июля работники ГБР прекратили работу 400 заведений незаконного игорного бизнеса, прикрываемого правоохранителями.

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