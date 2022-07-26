Российская букмекерская контора "1XBET" может вербовать украинцев,- пресс-секретарь InformNapalm Макарук
Представитель InformNapalm Михаил Макарук сообщил, что, имея лицензию в Украине, российская букмекерская контора "1XBET" может собирать персональные данные украинцев
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Проконсультировавшись с юристами и экспертами, мы узнали, что согласно украинскому законодательству все участники игорного бизнеса должны быть идентифицированы. То есть согласно законодательству букмекерская контора "1XBET", которая сейчас называется в Украине "Первая бетинговая компания", имеет лицензию и должна предоставлять информацию государственным органам, кто в ней играет", – пояснил Макарук.
Представитель InformNapalm подчеркнул, что букмекерская контора "1XBET" имеет юридическое право получать персональные данные украинцев.
"Они уже могут подать заявку и получить персональные данные украинцев. Поэтому, по нашему мнению, это выглядит как метод вербовки населения. У человека, который играет в игорном бизнесе, уже есть слабость. Человек, который проигрывает деньги, уязвим. Поэтому это просто отличное поле для вербовки агентурной сети разного типа людей", - добавил он.
-
6 июля работники ГБР прекратили работу 400 заведений незаконного игорного бизнеса, прикрываемого правоохранителями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.21
-
EUR
Покупка 38.65Продажа 39.75
- Актуальное
- Важное