Российская авиация за сутки совершила 250 вылетов

Об этом заявили в Генштабе ВСУ, сообщает « Эспрессо ».

Рашистские самолеты продолжают терроризировать мирные города и разрушать их инфраструктуру в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Украинские войска сдерживают врага по всем направлениям. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.

Начались двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа рашистскому вторжению. Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа.

Напомним 23 марта противовоздушная оборона сбила 7 самолетов, 1 вертолет и еще беспилотники и крылатые ракеты.

ВСУ отбросили врага еще на 25 км. от Киева

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