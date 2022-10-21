Российская авиация трижды атаковала ВСУ в Бериславском районе
В Бериславском районе, Херсонская область, российские авиационные войска трижды пытались атаковать ВСУ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"На Южнобужском направлении, в нашей операционной зоне ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния, вдоль линии фронта. Но одновременно враг наносит огневое поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта", - пишут в "Юге".
Армейская и штурмовая авиация трижды атаковала позиции ВСУ в Бериславском районе. Однако получили достойный ответ от украинских защитников и ретировались.
"В общей сложности в течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз: били по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов", - добавили в "Юге".
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