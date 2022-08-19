Российская авиация совершила 7 атак на Юге Украины

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Среди дня из реактивной системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаевщине. В Галицынове повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль, ранен гражданский человек. В самом Николаеве еще раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Без человеческих потерь. Без человеческих потерь", - рассказали в "Юге".

За сутки, 18 августа, российский агрессор 7 раз атаковал авиацией позиции ВСУ и населенные пункты вдоль линии столкновения. Обошлось без потерь.

18 августа украинские силы провели наступательные действия с целью деоккупации новых населенных пунктов на Юге.

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