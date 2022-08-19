Российская авиация совершила 7 атак на Юге Украины
За сутки, 18 августа, российская авиация 7 раз атаковала украинские позиции и населенные пункты на Юге Украины
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Среди дня из реактивной системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаевщине. В Галицынове повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль, ранен гражданский человек. В самом Николаеве еще раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Без человеческих потерь. Без человеческих потерь", - рассказали в "Юге".
За сутки, 18 августа, российский агрессор 7 раз атаковал авиацией позиции ВСУ и населенные пункты вдоль линии столкновения. Обошлось без потерь.
- 18 августа украинские силы провели наступательные действия с целью деоккупации новых населенных пунктов на Юге.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.31
Покупка 39.31Продажа 40.14
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное