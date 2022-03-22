Российская авиация сбросила на Мариуполь 2 мощные бомбы, - полк "Азов"
Оккупантов не интересует город Мариуполь, они стремятся сделать из него пепелище
Об этом полк Азов сообщил в телеграмм-канале.
"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы", – говорится в сообщении.
В результате бомбежек город получил еще большие разрушения.
"В очередной раз становится понятно, что захватчиков не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", - прокомментировал "Азов".
Напомним, правительство объявило о 3 гуманитарных коридора в Мариуполь на 22 марта.
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