Российская авиация разбомбила ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке
В результате обстрела авиацией РФ города Ахтырки на Сумщине разрушены ТЭЦ и ЖД вокзал. Обстреляны также жилые кварталы
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, передает Еспресо.TV .
"Ахтырка. Российская авиация обстреливает мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ. Обстреляны жилые кварталы", - сообщил он.
- Напомним, россияне обстреляли блокпост украинских военных и стали применять оружие против мирных жителей в Энергодаре.
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