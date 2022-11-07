Российская авиация подвергла бомбардировке лагеря оппозиции в Сирии, есть погибшие
6 ноября самолеты РФ разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере девять гражданских
О российской атаке сообщили очевидцы и спасатели, передает Голос Америки.
Свидетели говорят, что военные самолеты при поддержке артиллерии сирийской армии также сбросили бомбы на леса рядом с временными лагерями на запад от Идлиба.
В свою очередь Служба гражданской обороны оппозиции сообщила, что среди погибших в результате ударов по переполненным лагерям были трое детей и женщина; более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали.
Россия и ее сирийские союзники, заявляющие, что их мишенями являются приюты вооруженных группировок, и отрицают, что наносят удары по гражданским лицам, не прокомментировали произошедшее.
В контролируемом оппозицией густонаселенном районе вдоль сирийско-турецкой границы проживает более 4 млн человек. Большинство из них оказались там в результате военных действий под руководством РФ, направленных против сирийской оппозиции.
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