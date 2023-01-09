Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"Еще один промышленный объект подвергся удару российской армии. На этот раз в Константиновке", - пишет глава области.

Также под массированный обстрел попала Кураховка - по меньшей мере два мирных жителя ранены, повреждено более 20 домов.

"Россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение - уничтожить всех и все на нашей земле. Мы выстоим и все отстроим - лучше, чем было!" – подчеркнул Кириленко.

8 января в результате военных действий российской армии в Украине погибли два мирных жителя, еще 10 получили ранения разной степени тяжести.

Вчера в результате вооруженной агрессии России в Украине в Донецкой области в Бахмутском районе погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения.