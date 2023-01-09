Российская авиация обстреляла промышленный объект в Константиновке Донецкой области
Днем 9 января рашисты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Российская авиация попала в промышленный объект. В Кураховке два человека ранены
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"Еще один промышленный объект подвергся удару российской армии. На этот раз в Константиновке", - пишет глава области.
Также под массированный обстрел попала Кураховка - по меньшей мере два мирных жителя ранены, повреждено более 20 домов.
"Россияне целенаправленно уничтожают гражданский и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение - уничтожить всех и все на нашей земле. Мы выстоим и все отстроим - лучше, чем было!" – подчеркнул Кириленко.
- 8 января в результате военных действий российской армии в Украине погибли два мирных жителя, еще 10 получили ранения разной степени тяжести.
- Вчера в результате вооруженной агрессии России в Украине в Донецкой области в Бахмутском районе погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения.
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