Российская авиация обстреляла освобожденные населенные пункты Бериславского района

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В общей сложности, за сутки, 28 октября, российская авиация 8 раз атаковала позиции ВСУ на южном фронте и освобождены в начале октября населенные пункты Бериславского района.

"Минометным огнем враг продолжает терроризировать портовую акваторию Очакова. Без человеческих потерь. Также держит в напряжении Никопольщину. По Марганецкой громаде ударил из "Урагана". Реактивные снаряды попали в прибрежную зону водохранилища. Без потерь и разрушений", - пишут в ОК "Юг".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb