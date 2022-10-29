Российская авиация обстреляла освобожденные населенные пункты Бериславского района
В пятницу, 28 октября, в Херсонской области российская авиация ударила по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В общей сложности, за сутки, 28 октября, российская авиация 8 раз атаковала позиции ВСУ на южном фронте и освобождены в начале октября населенные пункты Бериславского района.
"Минометным огнем враг продолжает терроризировать портовую акваторию Очакова. Без человеческих потерь. Также держит в напряжении Никопольщину. По Марганецкой громаде ударил из "Урагана". Реактивные снаряды попали в прибрежную зону водохранилища. Без потерь и разрушений", - пишут в ОК "Юг".
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