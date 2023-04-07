Российская авиация обстреляла Орехов на Запорожье
В пятницу, 7 апреля, российские террористы использовали авиацию для обстрела Орехова
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Снова удар по несокрушимому Орехову. Снова по гражданскому и коммунальному сектору. Очередной террористический акт совершили российские войска: мирный город оказался под прицелом российской авиации", - пишет ОВА.
- Утром 7 апреля российская оккупационная армия обстреляла из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей. После этого террористы нанесли удар по Бериславу.
- Российские войска также обстреляли приграничный населенный пункт в Сумской области.
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