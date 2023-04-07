Российская авиация обстреляла Орехов на Запорожье

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Снова удар по несокрушимому Орехову. Снова по гражданскому и коммунальному сектору. Очередной террористический акт совершили российские войска: мирный город оказался под прицелом российской авиации", - пишет ОВА.