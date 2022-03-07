Российские самолеты нанесли авиаудары по двум нефтебазам в Житомирской области
В результате авиаудара горят склады в Житомире и пгт Черняхов
Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует Эспрессо.TV
"7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в Житомире и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м. куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 4 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
В пгт. Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). К тушению привлечены 24 человека и 5 единиц техники ГСЧС
Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет.
- Напомним, накануне россияне обстреляли Овруч и Коростень Житомирской области.
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