Российская авиация нанесла ракетный удар по Запорожью: трое пострадавших, среди них ребенок
Утром 28 апреля Россия ударила ракетой по Запорожью, пострадали трое, среди них ребенок
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм.
"Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе", – говорится в сообщении.
Пока известно о трех пострадавших, среди них – ребенок.
Рашисты с помощью авиации применили ракеты Х-55 класса "воздух - земля".
Напомним, российские захватчики 28 апреля попали ракетой по пустому бывшему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области.
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