Российская авиация нанесла ракетный удар по Запорожью: трое пострадавших, среди них ребенок

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграм.



"Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе", – говорится в сообщении.



Пока известно о трех пострадавших, среди них – ребенок.



Рашисты с помощью авиации применили ракеты Х-55 класса "воздух - земля".



Напомним, российские захватчики 28 апреля попали ракетой по пустому бывшему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области.



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