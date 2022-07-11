Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ с регистрационным номером RF-94268. Задача этого самолета - предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты сообщили, что всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, меняя высоты от 9150 м до 9700 м. Самолет закончил работу только в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составляло 6 часов 20 минут.

Следовательно, всю ночь в воздух взлетали истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7000 до 8000 метров".

Особо отмечается, что во время работы пилоты истребителей обсуждали с ВРЛО видимость целей для ударов по территории Украины. "Белорусский Гаюн" считает, что парная работа истребителей с А-50 с поиском целей для атаки "может стать новой ежедневной практикой".

10 июля мониторинговая группа сообщала , что российский самолет, активно работавший в начале войны, вернулся в Беларусь.

Согласно опросу "Chatham house", результаты которого обнародовали 7 июля, 95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России.

В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.

Военный эксперт Згурец отметил , что на формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели

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