Российская авиаотрасль развалится в течение года и окажется на уровне Ирана или Северной Кореи, - CNN

Об этом сообщает Splash, ссылаясь на аналитику поставщика финансовых данных Refinitiv, информирует Еспресо.TV.

Президент Владимир Путин в понедельник подписал закон в рамках антисанкционных мер правительства, который позволит российским авиакомпаниям регистрировать в России самолеты, арендованные иностранными компаниями, где им будут выдаваться местные сертификаты летной годности. Законопроект позволит российским авиакомпаниям оставлять свои иностранные арендованные самолеты и эксплуатировать их на внутренних маршрутах, в то время как иностранным компаниям будет сложнее возвращать их без разрешения российского правительства.

И это в то время, когда санкции США и Европы, введенные против России, требуют от лизинговых компаний вернуть все арендуемые российским авиакомпаниям самолеты до конца месяца.

Западные авиапроизводители, в том числе такие гиганты, как Airbus и Boeing, уже перекрыли доступ российским авиакомпаниям к запчастям, необходимым для обслуживания и безопасного полета самолетов. По данным аналитической компании Cirium, российские авиакомпании эксплуатируют 305 самолетов Airbus и 332 самолета Boeing. В России также есть 83 региональных самолета западных производителей, таких как Bombardier, Embraer и ATR. В самой же России было построено только 144 самолета для авиакомпаний.

Данные Cirium показывают, что 85% этих самолетов иностранного производства принадлежат лизинговым компаниям, а их совокупная стоимость составляет 12,4 млрд долларов.

Непонятно, как лизинговые компании могут завладеть этими самолетами, пока они остаются на российской земле. Дополнительные санкции, запрещающие российским самолетам летать в большинство других стран, ограничили ее авиационную отрасль преимущественно внутренними рейсами. Лизинговые компании не ответили на запрос о комментариях по поводу действий России, и неясно, захотят ли они вернуть эти самолеты.

Но в любом случае эти самолеты не будут иметь доступ к запасным частям и не будут иметь действительных сертификатов летной пригодности, которые были бы приняты западными авиакомпаниями.

Издание отмечает, что потеря доступа к 85% самолетов иностранного производства станет тяжелым ударом для экономики страны. Россия является крупнейшим государством мира по площади, более чем вдвое превышающим размеры континентальной части США. Ей нужна жизнеспособная авиационная отрасль, чтобы сохранить экономику. Авиационная отрасль является важным звеном для бизнеса России, не только для международных рейсов, но и для внутренних услуг, для ее энергетического сектора, из-за необходимости транспортировки инженеров, других работников и оборудования в и из его дальних нефтяных месторождений.

"Авиация является невероятным фактором экономического роста как на внутреннем, так и на международном уровне", – сказал Роберт Манн, консультант и аналитик авиакомпании. "Без нее вы возвращаете его в почти аграрную экономику, ограничиваясь сетью железных дорог".

России не нужны все самолеты, которые она захватывает, поскольку удар по ее экономике от санкций значительно снизит потребность в авиаперелетах. Это повышает вероятность того, что многие захватываемые самолеты будут разобраны на комплектующие. Но это непростой процесс.

Поэтому даже содержание самолетов не обязательно обеспечит работоспособность российской авиакомпании. "В течение года Россия перестанет иметь сколько-нибудь жизнеспособную авиационную отрасль", - сказал управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия, добавив, что ее авиационная отрасль в скором времени может оказаться между подсанкционными Ираном и Северной Кореей.

Напомним, у российских авиакомпаний были арестованы уже пять самолетов.

Также в России разрешили местной компании без согласования с производителями ремонтировать Boeing и Airbus.

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