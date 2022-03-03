Российская авиакомпания S7 отменяет часть международных рейсов из-за санкционного ареста самолета

Об этом сообщает российский ресурс Tourdom со ссылкой на телеграмм канал "Авиаторщина".

Причиной отмены международных рейсов источники называют задержание в Ереване самолета российского перевозчика по требованию лизингодателя. Отмечается, что из столицы Армении якобы не выпущен борт Airbus с номером VP-BSL, который находится в лизинге ирландской компании SMBC Aviation Capital, являющейся подразделением японской финансовой группы Sumitomo Mitsui.

На онлайн-табло S7 аэропорта Толмачево появилась информация об отмене нескольких рейсов за границу. 3 марта не вылетел самолет в Душанбе. 4 марта не состоятся рейсы в Баку, Фергану, Бишкек.

Впоследствии S7 Airlines выступила с официальным заявлением. Авиакомпания признала, что из-за введенных ограничений вынуждена частично сократить полетную программу и отменить некоторые рейсы по международным направлениям. Инцидент в Ереване в компании не подтверждают, но и не опровергают.

В то же время стало известно, что российским авиакомпаниям начали аннулировать сертификаты летной годности на самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах. По словам заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Сторчевого, российские власти попросили перевозчиков не приостанавливать полеты на таких воздушных судах без подтверждения Росавиации.

Источник в одной крупной российской авиакомпании говорит, что авиавласти подталкивают перевозчиков на незаконные действия. Он добавил, что летать без сертификата летной годности нельзя, а Росавиация не уполномочена решать вопросы летной годности самолета, зарегистрированного за границей.

Напомним, "адские санкции" в отношении российской авиации западные государства приняли еще 26 февраля. Они сразу же поставили российские авиакомпании на грань краха. Затрагивали они, в частности, намерения закрыть небо для полетов из России, а также прекратить продавать и обслуживать самолеты в России.

Впоследствии европейские страны одна за другой стали закрывать небо для самолетов из России, пока ЕС не принял консолидированное решение о полном закрытии авиапространства Евросоюза для полетов из России. В ответ Москва тоже закрыла свое небо для иностранных авиакомпаний, фактически оставив своих граждан отрезанными от значительной части света. Накануне подобного шага прибегла и Канада, которая даже развернула в воздухе уже вылетевший из Москвы самолет.

Также санкции были введены и в отношении российской государственной авиакомпании "Аэрофлот".

2 марта о введении санкций в отношении России заявили крупнейшие мировые авиастроители Boeing и Airbus. Впоследствии к ним присоединился бразильский авиастроитель Embraer, больно затронущий собственно российскую авиакомпанию S7, использующую на своих региональных маршрутах 15 самолетов E-170.

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